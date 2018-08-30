Защитники фигурантов дела "Нового величия" просят наказать свидетеля

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Защитники и родственники фигурантов дела "Нового величия" намерены добиваться освобождения остальных обвиняемых и возбуждения уголовного дела в отношении засекреченного свидетеля.

В четверг в пресс-центре информагентства "Росбалт" проходила пресс-конференция "Дело "Нового Величия", в которой принимали участие родственники обвиняемых, адвокаты и правозащитники. В ходе общения с журналистами выступающие не раз акцентировали внимание на свидетеле по делу Руслане Д., который, по их мнению, является настоящим организатором "Нового величия".

"На самом деле организатором преступления является именно Руслан Д., что подтверждается материалами дела и переписками. Все инструкции исходили именно от Руслана Д. Этот человек жестоко и бессовестно не дал уйти Павликовой из организации, забросав ее сообщениями. Дважды он вернул девочку обратно", — заявила Ольга Карлова, отметив, что в отношении ее подзащитной систематически совершались провокации.

"Он не просто провокатор, он создатель всей этой глупости", — добавила мама Анны Павликовой Юлия, говоря о свидетеле.

Также в ходе пресс-конференции выступила мама находящегося в СИЗО Вячеслава Крюкова, еще одного обвиняемого по делу. "Я ничего об этом (об участии сына в "Новом величии" — ред.) не знала, для меня было шоком получить такую информацию. Здоровье в тюрьме у него, конечно, тоже испортилось, состояние не очень хорошее, но он держится, вину не признает ни в чем", — рассказала Галина Крюкова. Адвокат молодого человека Дмитрий Иванов добавил, что Крюков не принимал участия в создании и деятельности группы, хорошо учился в университете на дневном отделении, характеризовался только с положительной стороны.

Правозащитник Николай Сванидзе в свою очередь заявил, что суд не учитывает положительные характеристики обвиняемых, но под общественным давлением может выносить более мягкие решения. "Нужно оказывать постоянное общественное воздействие на ситуацию. Под лежачий камень вода не течет", — отметил Сванидзе, поддержав ходатайства Павликовой.

Позже выступающие заметили, что все активные фазы следствия уже прошли. Сейчас, по их словам, проходит большая экспертиза, которая будет длиться несколько месяцев. Участники пресс-конференции заключили, что будут добиваться перевода всех обвиняемых под домашний арест.

Защитники участников "Нового величия" называют Русланом Д. некого Александра Константинова. По их мнению, засекреченный свидетель повлиял на структуру организации, чтобы спровоцировать участников на совершение преступлений.

Ранее стало известно, что Анна Павликова заявила ходатайство о прекращении в отношении нее уголовного дела. Аналогичное заявление было направлено следователю адвокатом Павликовой Ольгой Карловой, но с просьбой прекратить уголовное дело в отношении всех обвиняемых "за отсутствием в деянии состава преступления".

Десять участников движения "Новое величие" арестовали в марте 2018 года в Москве по обвинению в организации экстремистского сообщества. По информации РБК, матери обвиняемых по делу — Анны Павликовой и Марии Дубовик — записали видеообращение к президенту, где призвали прекратить преследование своих дочерей. Дорогомиловский суд 16 августа изменил девушкам меру пресечения на домашний арест. В данный момент в СИЗО находятся четверо фигурантов.