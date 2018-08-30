Темрезов: все образовательные организации КЧР готовы к новому учебному году

ЧЕРКЕССК, 30 авг — РИА Новости. Все образовательные организации Карачаево-Черкесии готовы к началу нового учебного года, заявил глава республики Рашид Темрезов в четверг на встрече с полпредом президента России в СКФО Александром Матовниковым.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона, на встрече Темрезов сообщил, что в Карачаево-Черкесии завершен прием всех образовательных учреждений к новому учебному году. В этом году впервые переступят порог школ республики более шести тысяч первоклассников, что почти на сто первоклашек больше, чем в прошлом году.

Всего в общеобразовательных организациях КЧР в 2018 году будут обучаться свыше 53 тысяч человек.

"Будем планомерно выполнять поставленную президентом страны задачу — в течение ближайших шести лет войти в число стран-мировых лидеров по качеству образования, развивая все направления — систему дошкольного, общего школьного и высшего образования", — заявил Темрезов на встрече.

В пресс-службе главы региона также отметили, что на встрече речь также шла о подготовке объектов топливно-энергетического комплекса КЧР к зимнему отопительному периоду и реализации на территории Карачаево-Черкесии "майских" указов президента.

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