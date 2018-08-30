Три новые школы и два детских сада откроются в Тюменской области 1 сентября

ТЮМЕНЬ, 30 авг — РИА Новости. Две школы в Ишимском и Тобольском районах Тюменской области, а также два современных детских сада и школа на 1200 мест в Тюмени откроются в День знаний, 1 сентября, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Система образования обязана соответствовать изменениям, становиться разнообразней и интересней. Задача на ближайшие годы — заменить 31 школу в деревянном исполнении. В областном центре планируется каждый год вводить в эксплуатацию одну большую школу", — привел собеседник агентства слова врио губернатора Тюменской области Александра Моора.

По информации пресс-службы губернатора, продолжается строительство школы на 1200 мест в тюменском микрорайоне Суходолье. Ввод в эксплуатацию этого объекта образования планируется в 2019 году. Не менее масштабная программа обеспечения социальной инфраструктурой будет реализована в ближайшие годы в Тобольске. В микрорайоне N15 планируется начать строительство школы на 1200 учебных мест, детского сада на 550 мест и нового спортивного комплекса.

Кроме того, продолжается работа по обеспечению равного доступа к образовательным учреждениям для всех категорий населения. В августе читальный зал с центром удаленного доступа к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина торжественно открылся в школе села Бердюжье.

"Наша задача — добиться, чтобы у каждого ребенка, независимо от того, живет он в крупном городе или в селе, были равные возможности для получения знаний, исследовательской работы, реализации своих творческих планов", — подчеркнул Моор.

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