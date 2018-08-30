В Ивановской области все готово к новому учебному году

ИВАНОВО, 30 авг — РИА Новости. Все образовательные организации Ивановской области готовы к новому учебному году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
За счет средств резервного фонда президента России в размере 38,9 миллиона рублей отремонтировано здание лицея имени Д.А. Фурманова в Кинешме — памятник архитектуры федерального значения.
По поручению врио губернатора региона Станислава Воскресенского в этом году в несколько раз повышен норматив на учебные расходы в школах — с 186 до 752 рублей.
"Сделано это, прежде всего, для того, чтобы обеспечить доступность учебников для учащихся. Кроме того, для школ ряда районов выделены дополнительные средства на укрепление материально-технической базы", — приводит пресс-служба слова главы региона.
В пресс-службе добавили, что все учащиеся региона полностью обеспечены бесплатными учебниками, на эти цели направлено 63,3 миллиона рублей, закуплено более 125 тысяч экземпляров учебников.