В Ивановской области все готово к новому учебному году

ИВАНОВО, 30 авг — РИА Новости. Все образовательные организации Ивановской области готовы к новому учебному году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

По его словам, к занятиям приступят более 200 тысяч дошкольников, школьников и студентов, впервые за школьные парты сядут почти 11 тысяч первоклассников. Все образовательные организации приняты межведомственными комиссиями Всего в новом учебном году будут работать 273 школы, в том числе 107 сельских, где будут обучаться более 14,5 тысяч школьников. На подготовку образовательных организаций, включая проведение текущего и капитального ремонтов, закупку лабораторного и компьютерного оборудования, из областного и местных бюджетов было выделено порядка 453 миллиона рублей. Капитальный ремонт проведен в 29 школах, в 41 — поставлено новое оборудование для столовых, в 11 школ — новое оборудование для медицинских кабинетов.

За счет средств резервного фонда президента России в размере 38,9 миллиона рублей отремонтировано здание лицея имени Д.А. Фурманова в Кинешме — памятник архитектуры федерального значения.

По поручению врио губернатора региона Станислава Воскресенского в этом году в несколько раз повышен норматив на учебные расходы в школах — с 186 до 752 рублей.

"Сделано это, прежде всего, для того, чтобы обеспечить доступность учебников для учащихся. Кроме того, для школ ряда районов выделены дополнительные средства на укрепление материально-технической базы", — приводит пресс-служба слова главы региона.

В пресс-службе добавили, что все учащиеся региона полностью обеспечены бесплатными учебниками, на эти цели направлено 63,3 миллиона рублей, закуплено более 125 тысяч экземпляров учебников.

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