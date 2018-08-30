Лукашенко выразил соболезнования Матвиенко в связи со смертью ее супруга

© РИА Новости / Илья Питалев Перейти в фотобанк Умер Иосиф Кобзон Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования председателю Совета Федерации России Валентине Матвиенко в связи со смертью ее супруга, сообщила в четверг пресс-служба белорусского лидера.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко в телефонном разговоре с председателем Совета Федерации Федерального собрания России Валентиной Матвиенко выразил ей глубокие соболезнования в связи со смертью супруга Владимира Матвиенко", — говорится в сообщении.

Глава белорусского государства также передал слова поддержки всем родным и близким Владимира Матвиенко.