Команда Чувашии завоевала семь медалей на чемпионате "WorldSkills"

ЧЕБОКСАРЫ, 30 авг — РИА Новости. На шестом национальном чемпионате "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" команда Чувашии завоевала семь медалей и заняла четырнадцатое место среди 70 команд из регионов России, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы республики.

По его словам, заключительный этап чемпионата проходил в Южно-Сахалинске с 8 по 12 августа. Студенты техникумов и колледжей из Чувашии боролись за призовые места в десяти компетенциях.

"Спрос на профессионалов на рынке труда растет: по-прежнему востребованы хорошо подготовленные специалисты в различных областях. Нужны также предприимчивые люди, которые могут организовать свое дело", — процитировали в пресс-службе главу Чувашии Михаила Игнатьева.

По его словам, материально-техническая база чувашских колледжей и техникумов позволяет выстраивать учебный процесс в средних специальных учебных заведениях с учетом спроса на рынке труда.

"Современное производство стремительно развивается, появляются новые компетенции, которые требуют от специалистов постоянного совершенствования профессионального уровня, приобретения новых навыков, освоения нового высокотехнологичного оборудования. Но интерес к выбранному делу никогда не должен пропадать. Будущее — в руках молодых профессионалов", — сказал Игнатьев.

В пресс-службе добавили, что по распоряжению главы региона победителям, призерам и наставникам чувашской команды будут выплачены денежные премии: победителям — 50 тысяч рублей, призерам — по 30 и 40 тысяч рублей, наставникам — от 15 до 25 тысяч рублей.

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