"Лиза Алерт": беспечность — частая причина пропажи людей в России

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Ни одна возрастная группа не застрахована от того, чтобы не потеряться — в городе или в лесу; несмотря на возможные риски, добровольцы-поисковики обрабатывают все заявки, и в случае с ребенком достаточно 10 минут, чтобы начать бить тревогу — чем меньше пройдет времени, тем больше шансов найти человека живым, рассказал в интервью РИА Новости региональный координатор Добровольного поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Молодовский.

"Застрахованных нет"

"При всех (обстоятельствах) ни одна возрастная группа не застрахована от того, чтобы не потеряться. Но мы понимаем, что здоровый мужчина среднего возраста пропадает чуть реже, а если пропадает, то там может быть нестандартная ситуация, в том числе, криминальная. У нас есть оперативные дежурные, и скорость реакции на те или иные заявки разная", — рассказал Молодовский.

Если у отряда одномоментно несколько поисков, уточнил он, то первый будет запущен на ребенка, потом на пожилого человека и только потом на взрослого мужчину. "Искать ребенка или пожилого человека, у которых больше рисков для жизни, для нас, если можно так сказать, чуть приоритетнее. Это логично", — добавил собеседник агентства.

По его словам, первое, чему нужно научиться добровольцу-поисковику — "это не хоронить людей": поиски бывают такими, что добровольцы успевают "уже 500 раз похоронить человека в голове", а потом все же находят его.

"Оценка риска не является для нас причиной приостановки поиска. В любом случае, мы обрабатываем все заявки. Активных поисков у нас, конечно, в разы меньше. Большинство из заявок уходит в информационную работу – информирование, расклейка ориентировок, обзванивание и прочее", — сказал координатор отряда.

Он пояснил, что обычно это происходит в случае пропажи детей — когда мама начинает паниковать, что ребёнок должен был вернуться домой 10 минут назад, но до сих пор не вернулся. "Это достаточное условие для паники, чтобы начинать действовать. Прозвон занимает 20-30 минут, час, а ребенок за это время приходит домой, но это тоже попадает в статистику. Самый лучший поиск – тот, которого не было", — пояснил Молодовский.

Как не стать "потеряшкой"

Собеседник агентства не советует в случае пропажи человека вести самостоятельные поиски — "чем дольше вы будете тянуть, тем меньше вероятность на хороший исход". Если человек потерялся в лесу, уточнил координатор "Лиза Алерт", то ему надо оставаться на месте. "Просто остановиться и ждать помощи. Перестать плутать: человек не может идти прямо, это физически невозможно", — рассказал Молодовский.

Несмотря на очевидность советов и постоянное информирование добровольцами, отмечает поисковик, беспечность людей остается большой проблемой. По его словам, если у современного поколения есть смартфоны, телефоны и некоторые умеют пользоваться компасом, "то поколение старшего возраста зачастую скептически к этому относится".

"Люди достаточно безалаберно подходят к этому. До сих пор в социальных сетях нам пишут даже молодые люди сообщения вроде "как вообще в Москве, Московской области можно потеряться?" Но если у меня нет навыков, компаса или навигатора, не светит солнце, по которому можно выйти из леса, я вообще ничего не смогу сделать", — сказал собеседник агентства.

Необходимый набор вещей, которые нужно брать с собой в лес — небольшой и простой. В первую очередь, это заряженный телефон и, если есть, powerbank, но лучше выбрать кнопочный вариант — он более надежный и дольше держит заряд. В случае, если человек заблудится, его можно будет найти с вертолёта, связаться с ним.

"Второе – вода. Брать с собой минимум литр. Третье — компас. Если вы им умеете пользоваться, вы всегда выйдете из леса. Ну, и спички, зажигалки, чтобы не замерзнуть ночью. По дыму из леса тоже можно определить местонахождение человека. Это несложный список", — добавил поисковик.

Есть нюансы и в выборе одежды. Первая ошибка, уточняет координатор "Лиза Алерт" — надеть для похода в лес камуфляж. "Одежда должна быть яркой. Очень яркой, в идеале – со светоотражающим жилетом. Он стоит рублей 100. Мы часто ищем ночью, потому что многие могут выбираться на поиск только после работы. И очень легко пройти мимо лежачего без сознания человека, например, в случае диабетической комы", — пояснил он.

Если речь идет о городе, то здесь важнее профилактика — и ребенку, и пожилому человеку нужно "вбить в голову" мысль, что если он потерялся — надо просить о помощи. "К сожалению, как только начинаются возрастные изменения личности – деменция, то вместе с ней у человека растет страх оказаться беспомощным, и на его фоне он начинает пытаться доказать, что это не так. Это чистая психология", — заключил собеседник агентства.

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