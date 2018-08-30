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Общество

"Лиза Алерт": беспечность — частая причина пропажи людей в России

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© РИА Новости / Вера Костамо Обучение добровольцев отряда Лиза Алерт. Архивное фотоОбучение добровольцев отряда Лиза Алерт. Архивное фото
© РИА Новости / Вера Костамо

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Ни одна возрастная группа не застрахована от того, чтобы не потеряться — в городе или в лесу; несмотря на возможные риски, добровольцы-поисковики обрабатывают все заявки, и в случае с ребенком достаточно 10 минут, чтобы начать бить тревогу — чем меньше пройдет времени, тем больше шансов найти человека живым, рассказал в интервью РИА Новости региональный координатор Добровольного поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Молодовский.

"Застрахованных нет"

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© Пресс-служба Года добровольца (волонтера) в России
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"При всех (обстоятельствах) ни одна возрастная группа не застрахована от того, чтобы не потеряться. Но мы понимаем, что здоровый мужчина среднего возраста пропадает чуть реже, а если пропадает, то там может быть нестандартная ситуация, в том числе, криминальная. У нас есть оперативные дежурные, и скорость реакции на те или иные заявки разная", — рассказал Молодовский.

Если у отряда одномоментно несколько поисков, уточнил он, то первый будет запущен на ребенка, потом на пожилого человека и только потом на взрослого мужчину. "Искать ребенка или пожилого человека, у которых больше рисков для жизни, для нас, если можно так сказать, чуть приоритетнее. Это логично", — добавил собеседник агентства.

По его словам, первое, чему нужно научиться добровольцу-поисковику — "это не хоронить людей": поиски бывают такими, что добровольцы успевают "уже 500 раз похоронить человека в голове", а потом все же находят его.

"Оценка риска не является для нас причиной приостановки поиска. В любом случае, мы обрабатываем все заявки. Активных поисков у нас, конечно, в разы меньше. Большинство из заявок уходит в информационную работу – информирование, расклейка ориентировок, обзванивание и прочее", — сказал координатор отряда.

Он пояснил, что обычно это происходит в случае пропажи детей — когда мама начинает паниковать, что ребёнок должен был вернуться домой 10 минут назад, но до сих пор не вернулся. "Это достаточное условие для паники, чтобы начинать действовать. Прозвон занимает 20-30 минут, час, а ребенок за это время приходит домой, но это тоже попадает в статистику. Самый лучший поиск – тот, которого не было", — пояснил Молодовский.

Как не стать "потеряшкой"

Собеседник агентства не советует в случае пропажи человека вести самостоятельные поиски — "чем дольше вы будете тянуть, тем меньше вероятность на хороший исход". Если человек потерялся в лесу, уточнил координатор "Лиза Алерт", то ему надо оставаться на месте. "Просто остановиться и ждать помощи. Перестать плутать: человек не может идти прямо, это физически невозможно", — рассказал Молодовский.

Поисковая группа во время розыска пропавшего ребенка. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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"Найден, жив. Найден, погиб". Как пропадают дети
Несмотря на очевидность советов и постоянное информирование добровольцами, отмечает поисковик, беспечность людей остается большой проблемой. По его словам, если у современного поколения есть смартфоны, телефоны и некоторые умеют пользоваться компасом, "то поколение старшего возраста зачастую скептически к этому относится".

"Люди достаточно безалаберно подходят к этому. До сих пор в социальных сетях нам пишут даже молодые люди сообщения вроде "как вообще в Москве, Московской области можно потеряться?" Но если у меня нет навыков, компаса или навигатора, не светит солнце, по которому можно выйти из леса, я вообще ничего не смогу сделать", — сказал собеседник агентства.

Необходимый набор вещей, которые нужно брать с собой в лес — небольшой и простой. В первую очередь, это заряженный телефон и, если есть, powerbank, но лучше выбрать кнопочный вариант — он более надежный и дольше держит заряд. В случае, если человек заблудится, его можно будет найти с вертолёта, связаться с ним.

"Второе – вода. Брать с собой минимум литр. Третье — компас. Если вы им умеете пользоваться, вы всегда выйдете из леса. Ну, и спички, зажигалки, чтобы не замерзнуть ночью. По дыму из леса тоже можно определить местонахождение человека. Это несложный список", — добавил поисковик.

Есть нюансы и в выборе одежды. Первая ошибка, уточняет координатор "Лиза Алерт" — надеть для похода в лес камуфляж. "Одежда должна быть яркой. Очень яркой, в идеале – со светоотражающим жилетом. Он стоит рублей 100. Мы часто ищем ночью, потому что многие могут выбираться на поиск только после работы. И очень легко пройти мимо лежачего без сознания человека, например, в случае диабетической комы", — пояснил он.

Если речь идет о городе, то здесь важнее профилактика — и ребенку, и пожилому человеку нужно "вбить в голову" мысль, что если он потерялся — надо просить о помощи. "К сожалению, как только начинаются возрастные изменения личности – деменция, то вместе с ней у человека растет страх оказаться беспомощным, и на его фоне он начинает пытаться доказать, что это не так. Это чистая психология", — заключил собеседник агентства.

Полный текст интервью читайте здесь >>

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