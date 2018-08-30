Яндекс прогнозирует увеличение количества пробок на дорогах с 1 сентября

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Загруженность московских дорог в утреннее время увеличится после 1 сентября, сообщили РИА Новости в сервисе "Яндекс.Пробки" в четверг.

"После 1 сентября дополнительно вырастут пробки в утренний час пик, что, по-видимому, связано с тем, что больше людей станут ездить на работу и возить детей в школу, что создает нагрузку на дорожную сеть около 09:00", — говорится в сообщении.

В остальное время дня, по данным аналитиков сервиса, уровень пробок после 1 сентября будет сопоставим с уровнем последней недели августа.