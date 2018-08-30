"Лиза Алерт" может получить до 15 тысяч заявок на поиск людей к концу года

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Добровольный поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" в прошлом году получил более 20 тысяч звонков о пропаже людей, из них 9406 — заявки на поиск, в этом году заявок будет еще больше и цифра может приблизиться к 15 тысячам, рассказал в интервью РИА Новости региональный координатор отряда Олег Молодовский.

В четверг отмечается Международный день пропавших без вести.

"В прошлом году к нам поступило 9406 заявок на поиск, из них найдены живыми 7385 человек (по состоянию на 2 июля текущего года). Звонков (поступивших в прошлом году) – больше 20 тысяч, это почти в два раза больше, чем в 2016 году. В этом году у нас будет еще больше заявок — больше 10 тысяч. Я переживаю, что цифра подойдет к 15 тысячам за этот год, это по всем регионам", — сказал Молодовский.

Он отметил, что многое зависит и от сезона: летом, в грибной сезон заявок на поиск людей поступает больше. "Например, 17 сентября прошлого года был зафиксирован рекорд: за сутки к нам пришло 145 заявок, 117 из которых – поиск в лесу. В любом случае, мы обрабатываем все заявки", — добавил собеседник агентства.

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