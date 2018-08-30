"Лиза Алерт" может получить до 15 тысяч заявок на поиск людей к концу года

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Добровольный поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" в прошлом году получил более 20 тысяч звонков о пропаже людей, из них 9406 — заявки на поиск, в этом году заявок будет еще больше и цифра может приблизиться к 15 тысячам, рассказал в интервью РИА Новости региональный координатор отряда Олег Молодовский.
В четверг отмечается Международный день пропавших без вести.
Он отметил, что многое зависит и от сезона: летом, в грибной сезон заявок на поиск людей поступает больше. "Например, 17 сентября прошлого года был зафиксирован рекорд: за сутки к нам пришло 145 заявок, 117 из которых – поиск в лесу. В любом случае, мы обрабатываем все заявки", — добавил собеседник агентства.