В большинстве регионов России сократилось число преступлений

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Число совершенных в России преступлений за 7 месяцев текущего года сократилось во всех федеральных округах, кроме Северо-Кавказского, сообщил в четверг журналистам официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной.

"Уменьшение числа зарегистрированных преступлений наблюдается на территориях Дальневосточного, Уральского, Сибирского, Центрального, Приволжского, Южного, Северо-Западного федеральных округов, увеличение – в Северо-Кавказском федеральном округе, при этом "значительное сокращение преступности фиксируется в Чеченской Республике", — сказал Куренной.

Всего, по данным ведомства, с января по июль в России зарегистрировано свыше миллиона преступлений, что примерно на 42 тысячи меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также в Генпрокуратуре отметили, что большинство преступлений, связанных с оборотом наркотиков, происходит на Северном Кавказе и в Санкт-Петербурге.

"В сфере незаконного оборота наркотиков правоохранительными органами Российской Федерации зарегистрировано более 117 тысяч преступлений, количество которых постепенно сокращается. Больше всего их выявлено в Санкт-Петербурге, Чеченской Республике, республиках Ингушетия, Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарской Республике" – заявил Куренной.

Также, по данным ведомства, более половины всех преступлений совершены лицами, ранее уже их совершавшими, а каждое третье преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения.