В парке 850-летия Москвы обустроят зону отдыха у воды

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Работы по обустройству зоны отдыха у воды ведутся в парке 850-летия Москвы на юго-востоке столицы, после благоустройства здесь появится "зона солярия", откроются прокат спортинвентаря и детские площадки, сообщил журналистам заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"После благоустройства парк станет прекрасным местом для различных видов отдыха. Здесь обустроят множество спортивных зон, где москвичи и гости столицы смогут принять участие в соревнованиях, как районного, так и городского уровня. Заработает прокат спортинвентаря. Также в рамках комплексного благоустройства оборудуют две детские площадки и организуют разветвлённую дорожно-тропиночную сеть для прогулок. Для тех, кто предпочитает велосипед, проложат велодорожку протяженностью более трех километров. Помимо этого, в парке появится дорожка для бега и скандинавской ходьбы с резиновым покрытием", – рассказал Бирюков в четверг.

По его словам, на данном этапе работ специалистами комплекса городского хозяйства уже подготовлена деревянная терраса у воды – так называемая "зона солярия", площадь которой составит 1 тысячу квадратных метров. Вскоре там появятся 13 оборудованных навесами шезлонгов, а в целях безопасности вдоль Москвы-реки установят перила. С террасы откроется вид на Москворецкую пойму, одно из самых зеленых и живописных мест Москвы.

Как напомнили в комплексе городского хозяйства столицы, третий этап работ по комплексному благоустройству и озеленению территории парка 850-летия Москвы стартовал в этом году. Проводимые работы направлены на то, чтобы лучше раскрыть спортивный и рекреационный потенциал территории.