Россиянам напомнили про меры профилактики педикулеза у детей

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Роспотребнадзор в преддверии начала нового учебного года напомнил родителям о мерах профилактики педикулеза у детей: ребенку не рекомендуется пользоваться чужими вещами, включая шапки, резинки, заколки и расчески.

"Не разрешайте ребёнку пользоваться чужими расческами, полотенцами, шапками, наушниками, заколками, резинками для волос — через эти предметы передаются вши", — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Кроме того, для профилактики педикулеза ведомство рекомендует соблюдать правила личной гигиены, в том числе мыться, менять и стирать постельное белье не реже одного раза в неделю, ежедневно расчесывать волосы, регулярно убираться в жилом помещении.

Роспотребнадзор также советует проводить осмотры членов семьи после их длительного отсутствия, периодически осматривать волосы и одежду детей, которые посещают детские учреждения. "Внимательно осматривайте постельные принадлежности во время путешествий. После каникул будьте особенно бдительны: проведите осмотр головы ребенка", — добавляется в сообщении.

Для лечения Роспотребнадзор рекомендует приобрести в аптеке средство для обработки от педикулеза. Кроме того, необходимо сменить белье и одежду ребенка, постирать постельное белье и вещи, а также прогладить их утюгом с паром.