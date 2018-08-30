МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Москву ко Дню знаний украсят 350 тематических плакатов, сообщил в четверг журналистам заммэра столицы Петр Бирюков.

"Специально к этому дню Москву украсят 350 тематических плакатов, которые разместят на билбордах и афишных стендах" — рассказал он.

Кроме того, на медиафасадах высоток-книжек на Новом Арбате москвичи увидят видеоролики с названиями школьных предметов. "Затем на фасадах засияет большая поздравительная надпись: "С днем знаний", — добавил Бирюков.

Также поздравительный ролик с Днем знаний появится на медиафасаде здания Центрального телеграфа.