Врио главы Колымы пообещал сохранить все льготы пенсионеров в регионе

МАГАДАН, 30 авг — РИА Новости, Людмила Щербакова. Временно исполняющий обязанности губернатора Магаданской области Сергей Носов в четверг на заседании регионального правительства поручил разработать пакет региональных мер социальной поддержки для граждан старшего поколения, заявив, что все имеющиеся в регионе льготы для пенсионеров сохранятся.

"Я дал команду на заседании правительства Магаданской области о подготовке и внесении их в Магаданскую областную Думу закона, обеспечивающего сохранение этих льгот для всех, кто достиг ранее установленного пенсионного возраста. Правительство должно сделать расчеты о мерах финансовой поддержки. Думаю, на ближайшем же заседании депутаты поддержат проект закона", — сказал журналистам Носов.

Он пояснил, что в регионе сейчас пенсионеры имеют множество льгот, среди них бесплатный проезд в общественном транспорте, компенсация расходов по оплате услуг ЖКХ и фонда капитального ремонта Магаданской области, частичная компенсация расходов на приобретение лекарств.

В среду президент России Владимир Путин выступил с получасовым обращением к россиянам, в ходе которого заявил, что главная цель пенсионных изменений — стабильность и устойчивость пенсионной системы. По его словам, откладывать изменения больше нельзя, это безответственно, а проявление нерешительности в данном вопросе может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность РФ. Президент подчеркнул, что решение по пенсиям трудное, но необходимое, призвал россиян с пониманием отнестись к предстоящим нововведениям.

При этом Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. В частности, по его словам, возраст выхода на пенсию для женщин в РФ должен быть 60 лет вместо правительственных 63, для мужчин — 65. Среди других предложений — многодетные матери должны получить право досрочного выхода на пенсию, условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера должны быть сохранены, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста повышено, а за увольнение перед пенсией нужно ввести административную и даже уголовную ответственность. Предложения по изменению пенсионной системы в ближайшее время будут оформлены как поправки к законопроекту и внесены на рассмотрение в Госдуму, отметил Путин.

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