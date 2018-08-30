В Приморье поступило более двух тысяч заявлений от пострадавших от паводка

ВЛАДИВОСТОК, 30 авг — РИА Новости. Пострадавшие от паводка в Приморье написали более двух тысяч заявлений, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю.
"На пострадавших от подтоплений территориях работают 54 оценочные комиссии, которыми проводится предварительная оценка ущерба. Члены комиссий ежедневно осуществляют подворовые обходы пострадавших объектов, осматривают дома и придомовые территории, помогают гражданам заполнить бланки заявлений. Всего поступило 2165 заявлений (за сутки 495)", — говорится в сообщении.
По информации МЧС, подтопленными остаются 134 жилых дома и 221 придомовая территория в четырех населенных пунктах Приморья: в Уссурийском городском округе, Надеждинском, Октябрьском и Михайловском муниципальных районах. Вода постепенно уходит.