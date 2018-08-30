В Приморье поступило более двух тысяч заявлений от пострадавших от паводка

ВЛАДИВОСТОК, 30 авг — РИА Новости. Пострадавшие от паводка в Приморье написали более двух тысяч заявлений, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Ранее метеорологи предупредили, что тайфун Soulik может вызвать в Приморье сильные дожди, ураганный ветер, повышение уровня рек на 2,5 метра и четырехметровые волны на востоке залива Петра Великого. В Приморье ввели режим повышенной готовности, в Уссурийском, Михайловском, Октябрьском и Черниговском районах — режим чрезвычайной ситуации.

"На пострадавших от подтоплений территориях работают 54 оценочные комиссии, которыми проводится предварительная оценка ущерба. Члены комиссий ежедневно осуществляют подворовые обходы пострадавших объектов, осматривают дома и придомовые территории, помогают гражданам заполнить бланки заявлений. Всего поступило 2165 заявлений (за сутки 495)", — говорится в сообщении.

По информации МЧС, подтопленными остаются 134 жилых дома и 221 придомовая территория в четырех населенных пунктах Приморья: в Уссурийском городском округе, Надеждинском, Октябрьском и Михайловском муниципальных районах. Вода постепенно уходит.