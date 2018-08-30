В Минприроды анонсировали подъем опасных для экологии судов со дна Волги

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Затонувшие суда, представляющие экологическую опасность, в 2021-2024 годах будут подняты со дна Волги в рамках национального проекта "Экология", сообщил РИА Новости директор департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России Дмитрий Кириллов.

"Речь идет о 2021 годе, потому что мы должны завершить их инвентаризацию, выявить потенциально экологически опасные из того перечня судов, которые сегодня стоят на учёте в Росморречфлоте. В рамках проекта до 2024 года все эти потенциально опасные суда мы из Волги уберём", — сказал Кириллов.

По его словам, опасность для граждан представляют остатки топлива в баках, а также нахождение судов рядом с пляжами.

Как сообщал ранее Кириллов РИА Новости, финансирование проекта по оздоровлению Волги составит более 260 миллиардов рублей на 2017-2025 годы, в том числе почти 120 миллиардов из федерального бюджета.

Проект по оздоровлению Волги, разработанный Минприроды по поручению президента Владимира Путина, предполагает улучшение качества жизни 60 миллионов граждан России, сокращение отведения загрязненных сточных вод в девять раз, ликвидацию наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда, сохранение биоразнообразия и сбережение системы Волго-Ахтубинской поймы и устья Волги.

Кроме того, запланированная в рамках национального проекта "Экология" программа по сохранению уникальных водоёмов, к которым относится Волга, поможет наведению порядка на берегах и их очистке от мусора. Также прорабатывается вопрос о снабжении чистой питьевой водой жителей сельской местности.

Как уточнили в пресс-службе Минприроды, акция по уборке берегов "Вода России" проводится с 2014 года на берегах Байкала, Волги, Дона, Енисея, Оби, Амура, Урала, Печоры и множества других рек, озер, водохранилищ и родников. Только за 2017 год в рамках акции было собрано более 239 тысяч кубометров мусора.