В Минприроды анонсировали подъем опасных для экологии судов со дна Волги

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Затонувшие суда, представляющие экологическую опасность, в 2021-2024 годах будут подняты со дна Волги в рамках национального проекта "Экология", сообщил РИА Новости директор департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России Дмитрий Кириллов.
По его словам, опасность для граждан представляют остатки топлива в баках, а также нахождение судов рядом с пляжами.
Как сообщал ранее Кириллов РИА Новости, финансирование проекта по оздоровлению Волги составит более 260 миллиардов рублей на 2017-2025 годы, в том числе почти 120 миллиардов из федерального бюджета.
Кроме того, запланированная в рамках национального проекта "Экология" программа по сохранению уникальных водоёмов, к которым относится Волга, поможет наведению порядка на берегах и их очистке от мусора. Также прорабатывается вопрос о снабжении чистой питьевой водой жителей сельской местности.
Как уточнили в пресс-службе Минприроды, акция по уборке берегов "Вода России" проводится с 2014 года на берегах Байкала, Волги, Дона, Енисея, Оби, Амура, Урала, Печоры и множества других рек, озер, водохранилищ и родников. Только за 2017 год в рамках акции было собрано более 239 тысяч кубометров мусора.