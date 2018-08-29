В Новгородской области нашли американский истребитель времен войны

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг — РИА Новости. Поисковики нашли советский истребитель американского производства P-40 Kittyhawk времен Великой Отечественной войны в болоте в Новгородской области, сообщается на странице Новгородской областной общественной организации "Поисковая экспедиция "Долина" памяти Н.И. Орлова" в социальной сети "Вконтакте".

Поисковые работы проводились с 19 по 26 августа в рамках осеннего этапа Вахты Памяти 2018 года. Фрагменты истребителя были подняты из болота Ястребец Поддорского района Новгородской области.

Отмечается, что о месте падения истребителя P-40 Kittyhawk поисковики узнали еще два года назад, но не могли провести работы по его подъему.

"Большая вода и непромерзающее болото не давали добраться до двигателя самолета, который при падении ушел в топь на 4,5 метра. Сейчас нам удалось достать номерные агрегаты боевой машины и останки погибшего летчика", — отметил командир поискового отряда "Скиф" Юрий Кун, слова которого приводятся в сообщении.

По архивным данным установлена личность пилота, это старший сержант Шичков Геннадий Васильевич из состава 46-го истребительного авиаполка 239-й истребительной авиадивизии. Он пропал без вести 5 марта 1943 года. Геннадий Шичков 1921 года рождения проживал в Орловской области.

Поисковиками уже найдена сводная сестра погибшего 75 лет назад советского пилота.