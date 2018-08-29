Собянин осмотрел Лесную улицу после комплексного благоустройства

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в среду осмотрел Лесную улицу в центре Москвы и прилегающие к ней переулки после комплексного благоустройства.

Мэр оценил результат проделанных работ и пообщался с жителями, которые поблагодарили главу города за преображение улиц.

Были завершены работы по благоустройству Лесной улицы и близлежащих территорий – Миусского переулка, 1-й Миусской улицы, 2-й Миусской улицы, Миусской площади, 1-го, 2-го, 3-го и 4-го Лесных переулков. Общая протяжённость благоустроенных улиц составила 6,6 километров, а площадь благоустройства – 9,25 гектаров.

Благоустройство данного участка стало продолжением работ, начатых в прошлом году, когда были приведены в порядок 1-я Тверская-Ямская улица и площадь Тверской Заставы.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, главной задачей благоустройства Лесной улицы было формирование системы общественных центров и мест притяжения людей в пешей доступности от станций метро "Белорусская" и "Новослободская". Одним из этих центров станет Миусское трамвайное депо, в котором в скором времени будет открыт крупнейший в столице фуд-корт и ярмарка фермерских продуктов.

Результаты

В рамках комплексного благоустройства Лесной улицы были выполнены работы по мощению тротуаров крупноформатными гранитными плитами, расширены тротуары на 0,5-3 метра в зависимости от ширины самой улицы, на проезжей части уложен новый асфальт.

Число полос для движения по улице машин не изменилось. Трамваи теперь будут останавливаться у 8 новых повышенных платформ "венского типа" с современными остановочными павильонами.

Для комфорта и безопасности пешеходов в вечернее время в ходе работ установлено 396 опор освещения, вдоль Лесной улицы и на прилегающей территории уложено 8,3 тысячи квадратных метров газона, установлено 93 лавочки и 238 урн, проведены работы по ремонту фасадов 21 здания.

Осенью этого года здесь планируется высадить 129 деревьев, а весной 2019 года — 131 кустарник.

Лесная улица возникла в начале XIX века, получив своё название от лесных складов и рынка, которые просуществовали здесь до начала следующего столетия.

В 1874 году на Лесной улице было создано депо для конок (вагон, запряженный лошадьми). В начале XX века оно было преобразовано в Миусский трамвайный парк: первые трамваи с пассажирами прошли по улице в 1904 году и навсегда стали неотъемлемой частью облика Лесной улицы. Позднее, в 1921 году парк получил имя революционера Павла Щепетильникова, в 1950-х годах – стал троллейбусным.

Ныне депо является объектом культурного наследия, как один из старейших транспортных объектов Москвы.