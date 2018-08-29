В "Яблоке" попросили ликвидировать вторые и третьи смены в школах

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Председатель "Яблока" Эмилия Слабунова просит власти РФ ликвидировать вторые и третьи смены в школах, в связи с чем предлагает внести в бюджет на предстоящий год необходимые поправки, которые позволили бы в полной мере реализовать программу с учетом растущих потребностей регионов, сообщает пресс-служба партии в среду.

"Слабунова направила председателю правительства Дмитрию Медведеву, главе СФ Валентине Матвиенко и председателю ГД Вячеславу Володину обращения о необходимости направить дополнительные нефтегазовые доходы на ликвидацию третьих и вторых смен в российских школах", — говорится в сообщении.

По данным партии, в обращении к властям Слабунова говорит, что необходимо внести в бюджет на предстоящий год необходимые поправки, "которые позволят в полной мере реализовать программу с учетом растущих потребностей регионов".