Власти Крыма отвергли обвинения Киева в нарушении прав украинцев

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Киевским властям не остается ничего иного, как выдумывать "бредни и басни" о якобы имеющихся нарушениях прав украиноязычного населения в Крыму, заявил глава комитета крымского парламента по образованию, науке, молодежной политике и спорту Владимир Бобков.

Ранее министр образования и науки Украины Лилия Гриневич обвинила Россию в нарушении прав украиноязычного населения в Крыму, а также крымских татар.

"Подобное заявление вызывает лишь улыбку, где-то сожаление и скорбь, что вместо того, чтобы заниматься созданием условий для более качественного образования, в соседнем государстве занимаются очередной охотой на ведьм. На Украине нужно о чем-то говорить перед 1 сентября, но так как достижений с точки зрения материально-технического, методического сопровождения учебного процесса, по-видимому, нет, то приходится придумывать какие-то бредни и басни", — сказал РИА Новости Бобков.

По его словам, в Крыму, как никогда ранее, языковые вопросы учитываются не на словах, а на практике.

"В отличие от украинского периода, мы осуществили качественный перевод учебной литературы на крымско-татарский язык. В некоторых муниципалитетах, там, где есть потребность, открываются и увеличивается количество классов с обучением на национальных языках. В данном случае, речь идет о крымско-татарском языке", — пояснил Бобков.

При этом глава комитета отметил, что еще в период нахождения Крыма в составе Украины большой потребности в украиноязычных классах и школах, исходя из культурных и исторических особенностей, в Крыму не было.

"Большинство тех людей, которые относят себя этнически к числу украинцев, де-факто в получении образования на украинском языке не нуждаются. Но, тем не менее, сегодня у нас есть люди, которые исходя из любви к замечательному украинскому языку, изъявляют желание учиться на украинском языке, и мы удовлетворяем все без исключения потребности в этом плане", — подчеркнул Бобков.

По его словам, в Крыму мнение ученика и родителя относительно языка обучения и языков, которые он изучает в школе, первично в сравнении с какими-либо программами.

"Это заложено во всех нормативных актах и, исходя из этого, мы и действуем", — подчеркнул Бобков.

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