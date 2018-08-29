Собянин назвал приоритеты своей работы

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин, посетивший в среду пансионат для ветеранов труда №6, назвал улучшение жизни пожилых москвичей приоритетом своей работы.

"Улучшение жизни пожилых москвичей является безусловным приоритетом моей работы. Задача состоит в том, чтобы москвичи старшего поколения были обеспечены всем необходимым, получали хорошее лечение и необходимый уход", — сказал мэр.

Он отметил, что город заботится о пожилых и в домах, и в пансионатах для ветеранов. Собянин рассказал, что в последние годы были расширены программы надомного обслуживания, в столице появился медицинский патронаж и программа паллиативной помощи на дому.

"Спасибо вам за ваш труд, что вы столько вложили в наш город. Столько сделано. Стараемся, чтобы Москва была не хуже старой. Заботимся о старом поколении. Все, что мы сегодня имеем, во многом основано на том, что вы вложили в эту Москву", — сказал градоначальник москвичам старшего поколения, проживающим в пансионате.

У шахматистов он поинтересовался, кто ведет игру. "Я бы с удовольствием сыграл, но, к сожалению, не очень много времени", — заметил Собянин. Проживающие в пансионате подарили мэру на память книгу о "детях войны", картину и герб Москвы, вырезанный по дереву.

Пансионат для ветеранов труда №6 предназначен для постоянного или временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов 1 и 2 групп в возрасте старше 18 лет, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию, а также оказания им комплексной медико-социальной помощи. В настоящее время здесь проживают 405 пенсионеров, из них девять участников Великой Отечественной войны, 34 труженика тыла, 157 пенсионеров старше 80 лет.