В Мордовии выделили 172 млн рублей на подготовку к новому учебному году

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 авг — РИА Новости. Более 172 миллионов рублей выделено из республиканского бюджета Мордовии на подготовку к новому учебному году, заявил глава региона Владимир Волков на встрече с заместителем председателя правительства России Татьяной Голиковой в среду, сообщает пресс-служба главы Мордовии.

Первого сентября за парты в образовательных учреждениях Мордовии сядут свыше 73,5 тысячи учащихся, это почти на две тысячи человек больше, чем в прошлом году.

"На подготовку к новому учебному году из республиканского бюджета выделено свыше 172 миллионов рублей. 1 сентября откроются две новые школы – в Рузаевке на 800 мест и на 550 мест в Саранске, строительство ещё двух школ ведется в Зубово-Полянском районе и Краснослободске", — приводит пресс-служба слова Волкова, который доложил Голиковой о готовности региона к новому учебному году.

В рамках федеральных программ по ликвидации очередности в республике ведется строительство четырех детских садов общей численностью 550 мест и пристрой к детскому саду в селе Большие Березники на 60 мест. Волков отметил, что особое внимание уделяется обеспечению безопасности пребывания детей в образовательных учреждениях.

Также на встрече обсуждались вопросы по реализации проекта строительства хирургического корпуса детской республиканской клинической больницы в Саранске.

"На сегодняшний день хирургический корпус, построенный в 1962 году, не соответствует действующим стандартам и санитарным нормам и правилам. Это существенно затрудняет работу всех отделений больницы в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, делает невозможным полноценное внедрение и развитие современных медицинских технологий, высокотехнологичной помощи детям", — отметил глава Мордовии.

Учитывая высокую социальную значимость объекта, заместитель председателя правительства России поддержала проект и дала соответствующие поручения министерству здравоохранения России, дополняется в сообщении.

В ходе встречи также были затронуты вопросы участия Мордовии в национальных проектах "Демография", "Здравоохранение", "Образование" и "Культура", добавили в пресс-службе.

Другие новости региона читайте здесь >>