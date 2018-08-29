Омбудсмен в Чечне прокомментировал критику Кадырова в адрес правозащитников

ГРОЗНЫЙ, 29 авг – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев считает заслуженной критику главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес отдельных правозащитников.

На встрече с представителями республиканского МВД после нападения на полицейских в Чечне Кадыров раскритиковал "так называемых правозащитников", которые, по его словам, сочувствуют бандитам, и заявил, что им нет места в регионе. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в сообщениях СМИ о критике правозащитников со стороны Кадырова слова главы Чечни могли быть вырваны из контекста, и отметил, что "нужно все-таки дифференцировать правозащитников", многие из которых выполняют "необходимые функции и пользуются заслуженным уважением".

"Я неоднократно заявлял, что полностью солидарен с Рамзаном Кадыровым, когда он критикует политиканствующих правозащитников. Его критика более чем заслужена, когда из правозащитной деятельности делают бизнес, греют руки на горе людей, выполняют заказы по дискредитации властей и правоохранительных органов", — говорится в заявлении омбудсмена, поступившем в РИА Новости.

"И все это делается с каким-то непонятным упорством. Самое главное — на иностранные гранты", — отметил Нухажиев.

Омбудсмен подчеркнул, что он лично "не хотел бы видеть таких "деятелей" и СМИ в республике", характер работы которых "укладывается в рамки глобальной антироссийской политики".

Нухажиев уточнил, что в последних выступлениях главы Чечни слышал критику в адрес конкретных "деятелей", напомнив, что Кадыров ранее неоднократно встречался с иностранными и российскими правозащитниками, предлагал им сотрудничество и помощь.

"Я — свидетель тех встреч и предложений. Могу напомнить, что они либо молчали, либо отказывались от подобных предложений", — подчеркнул Нухажиев.

"Чеченская республика остается одним из самых безопасных субъектов России. Поэтому правозащитным организациям нет никаких оснований для тревоги", — уверен омбудсмен.

Во вторник международные организации Human Rights Watch, Amnesty International и Front Line Defenders обратились с письмом к президенту РФ Владимиру Путину, в котором утверждается, что власти Чечни преследуют правозащитников. Авторы письма просят не допустить противозаконных действий со стороны руководства республики.