В Воронежской области объявили чрезвычайную пожарную опасность

ВОРОНЕЖ, 29 авг — РИА Новости. Воронежские спасатели впервые в этом году объявили чрезвычайную пожарную опасность из-за сильной жары на всей территории области, говорится в сообщении ведомства.
"На всей территории Воронежской области установился V класс пожарной опасности. По условиям погоды на всей территории области установился V класс пожарной опасности (чрезвычайная степень пожарной опасности), за исключение Таловского района, на территории которого наблюдается IV класс пожарной опасности (высокая степень пожарной опасности)", — говорится в сообщении.
Как пояснили РИА Новости в главном управлении, в этом году пятый класс пожарной опасности установлен по всей области впервые, поскольку впервые в регионе такая устойчивая сухая погода.
"Пожары появляются от любого источника огня и повышенных температур. Горение свершается усиленно, и огонь быстро распространяется. Непосредственное тушение лесных пожаров возможно только в начальной стадии их формирования", — информирует главное управление МЧС по региону.
Сейчас в Воронежской области 31 градус. Жаркая погода продержится в регионе до середины следующей недели.