В Воронежской области объявили чрезвычайную пожарную опасность

ВОРОНЕЖ, 29 авг — РИА Новости. Воронежские спасатели впервые в этом году объявили чрезвычайную пожарную опасность из-за сильной жары на всей территории области, говорится в сообщении ведомства.

Природные пожары в 2010 году уничтожили в Воронежской области около 20 тысяч гектаров леса. Сгорели 309 жилых домов и более 800 надворных построек в 21 населенном пункте. Без жилья остались 720 человек (359 семей), шесть человек погибли. Ущерб от пожаров составил порядка 1,5 миллиарда рублей. Причиной возгораний стала не только аномальная жара, но и нарушение правил противопожарной безопасности в лесах.

"На всей территории Воронежской области установился V класс пожарной опасности. По условиям погоды на всей территории области установился V класс пожарной опасности (чрезвычайная степень пожарной опасности), за исключение Таловского района, на территории которого наблюдается IV класс пожарной опасности (высокая степень пожарной опасности)", — говорится в сообщении.

Как пояснили РИА Новости в главном управлении, в этом году пятый класс пожарной опасности установлен по всей области впервые, поскольку впервые в регионе такая устойчивая сухая погода.

Спасатели отмечают, что пятый класс пожарной опасности является наивысшим показателем того, как быстро может распространиться лесной или ландшафтный пожар.

"Пожары появляются от любого источника огня и повышенных температур. Горение свершается усиленно, и огонь быстро распространяется. Непосредственное тушение лесных пожаров возможно только в начальной стадии их формирования", — информирует главное управление МЧС по региону.

Сейчас в Воронежской области 31 градус. Жаркая погода продержится в регионе до середины следующей недели.