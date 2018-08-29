Замглавы Минсвязи призвал отменить ответственность за репосты и лайки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг — РИА Новости. Уголовную ответственность за репосты и лайки надо отменять, она несправедлива и не соответствует тяжести преступления, сообщил журналистам замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

"Мы написали положительное заключение на эту инициативу, потому что мы считаем, что надо отменять ответственность за репосты и лайки, так как они не соответствуют ни современной практике, ни нормам справедливости и тяжести преступлений", — сказал он.

Волин добавил, что многие ведомства с ними не согласны, правительство будет принимать окончательное решение. "Мы от своей позиции не отказываемся", — отметил он.

В конце июня депутат Госдумы Сергей Шаргунов и его коллега по Госдуме, депутат Алексей Журавлев внесли в нижнюю палату парламента пакет законопроектов, исключающий уголовную ответственность за репосты в интернете.

Проект тогда поддержали министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, в Совфеде также высказались в поддержку этой инициативы. Однако глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что комитет не поддержит существующую редакцию этого законопроекта. Правительство РФ также не поддержало законопроект.