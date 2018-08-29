Кувшинников: общество поддержит инициативы президента по пенсионной реформе

ВОЛОГДА, 29 авг — РИА Новости. Предложения президента России по пенсионной реформе будут положительно оценены как обществом, так и депутатским корпусом, считает губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Инициативы главы государства будут приняты в качестве поправок при рассмотрении соответствующего законопроекта во втором чтении, которое запланировано на конец сентября", — сказал глава региона РИА Новости.

В среду Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором озвучил ряд мер по смягчению предлагаемых правительством изменений в пенсионном законодательстве. По сравнению с законопроектом, одобреным Госдумой в первом чтении, на три года снижается возраст выхода на пенсию для женщин — до 60 лет. Кроме того, сохранятся все льготы для лиц, достигших нынешнего пенсионного возраста.

По его словам губернатора, Вологодчина традиционно считается аграрным регионом, поэтому многие труженики села позитивно воспримут идею главы государства по 25% надбавке для пенсионеров, отработавших в сельском хозяйстве более 30 лет. Кувшинников также отметил, что без сомнения, положительный эффект будут иметь меры по повышению социальной защищенности людей предпенсионного возраста и ужесточение административной и уголовной ответственности работодателей за необоснованное увольнение людей старшего поколения, а также за отказ в приеме на работу, мотивированный возрастным цензом.