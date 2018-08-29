В Вологодской области определят лучших волонтеров

ВОЛОГДА, 29 авг — РИА Новости, Виктория Смирнова. Лучших волонтёров определят в Вологодской области по итогам акции "Добровольцы — детям!", которая проводится в регионе с 15 мая по 15 сентября, сообщила РИА Новости начальник департамента социальной защиты населения области Лариса Каманина.
"С каждым годом число добровольцев в регионе растет: сейчас в этом движении участвует около 37 тысяч человек. В этом году в акцию включились более 150 тысяч вологжан и 200 организаций. Благотворителям уже удалось собрать свыше 3 миллионов рублей, в итоге помощь получили около 11 тысяч семей", — сказала Каманина.
По ее словам, в акции "Добровольцы — детям!" Вологодчина участвует ежегодно. В разные годы добровольческие практики региона были признаны лучшими в стране. Каждый год в акцию вливаются все новые представители бизнеса, а в этом году активно использовался ресурс института наставничества.
По её словам, ещё в двух наставнических проектах шефство над сиротами берут выпускники детских домов, а также сотрудники "Северстали". Они учат детей готовить, ремонтировать, вести здоровый образ жизни и организовывать здоровый досуг. В настоящее время в реабилитационном центре "Преодоление" прорабатывается наставничество в отношении детей-инвалидов.
"По итогам акции в этом году на Вологодчине выберут лучших добровольцев в 10 номинациях, а кандидатуры двух самых отличившихся региональных лидеров предложат для участия в федеральном этапе. Вологодский опыт будет рекомендован другим регионам страны", — сказала глава департамента социальной защиты населения области.