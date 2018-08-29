В Вологодской области определят лучших волонтеров

ВОЛОГДА, 29 авг — РИА Новости, Виктория Смирнова. Лучших волонтёров определят в Вологодской области по итогам акции "Добровольцы — детям!", которая проводится в регионе с 15 мая по 15 сентября, сообщила РИА Новости начальник департамента социальной защиты населения области Лариса Каманина.

"С каждым годом число добровольцев в регионе растет: сейчас в этом движении участвует около 37 тысяч человек. В этом году в акцию включились более 150 тысяч вологжан и 200 организаций. Благотворителям уже удалось собрать свыше 3 миллионов рублей, в итоге помощь получили около 11 тысяч семей", — сказала Каманина.

По ее словам, в акции "Добровольцы — детям!" Вологодчина участвует ежегодно. В разные годы добровольческие практики региона были признаны лучшими в стране. Каждый год в акцию вливаются все новые представители бизнеса, а в этом году активно использовался ресурс института наставничества.

"Сейчас в регионе реализуется три ключевых проекта по наставничеству в отношении детей-сирот. В одном из них — "Уверенно иду по жизни. Научу тебя" — участвуют руководители и представители властей, правоохранительных органов. В числе первых стал наставником ребенка-сироты Губернатор области Олег Кувшинников. Его примеру последовала мэр Череповца Елена Авдеева", — отметила Каманина.

По её словам, ещё в двух наставнических проектах шефство над сиротами берут выпускники детских домов, а также сотрудники "Северстали". Они учат детей готовить, ремонтировать, вести здоровый образ жизни и организовывать здоровый досуг. В настоящее время в реабилитационном центре "Преодоление" прорабатывается наставничество в отношении детей-инвалидов.

"По итогам акции в этом году на Вологодчине выберут лучших добровольцев в 10 номинациях, а кандидатуры двух самых отличившихся региональных лидеров предложат для участия в федеральном этапе. Вологодский опыт будет рекомендован другим регионам страны", — сказала глава департамента социальной защиты населения области.