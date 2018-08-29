В московских цветниках высадили около 22 тысяч разноцветных астильб

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Около 22 тысяч астильб разных цветов высадили в цветниках Москвы, для украшения столицы были выращены четыре вида растения, сообщили РИА Новости в пресс-службе комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы в среду.

"Для украшения столицы специалисты ГБУ "Озеленение" вырастили четыре вида растения: астильба Арендеса, китайская, курчавая и японская. В цветниках столицы высажены порядка 22 тысяч белых, розовых, красных, фиолетовых и лиловых астильб", — рассказали в КГХ.

Отмечается, что уход за этим многолетником не представляет труда, поэтому он занял лидирующее место по высадке в городские цветники. Астильба также является основой многих крупных цветочных композиций, ее часто сажают по соседству с хостами и хвойниками. Кроме того, раскидистый куст декоративен весь сезон, а не только в период цветения, он может расти в полутени и при этом не страдать от нехватки солнечного света и не терять своей декоративности.

"На одном месте кусты могут расти три-четыре года, затем их необходимо омолаживать и высаживать на новый участок", — приводятся в сообщении слова главного агронома ГБУ "Озеленение" Веры Черкашиной.