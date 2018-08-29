Два сейсмоустойчивых дома сдадут на Камчатке в сентябре

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 авг — РИА Новости. Два дома на 65 квартир введут в эксплуатацию на Камчатке в рамках федеральной программы по "сейсмике" в сентябре этого года в городе Елизово, сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным пресс-службы, программа по строительству нового сейсмостойкого жилья находится на особом контроле у губернатора Камчатского края Владимира Илюхина.

"Это будет новый жилой комплекс по улице Хуторской в городе Елизово. Две новостройки включают в себя 20 однокомнатных, 40 двухкомнатных и пять трехкомнатных квартир. Общая площадь жилых помещений — 3,2 тысячи квадратных метров", говорится в сообщении пресс-службы.

По её данным, всего в комплекс входит четыре жилых здания общей площадью 6,4 тысячи квадратных метров. В конце 2017 года два дома на 60 квартир, входящие в состав комплекса, уже были сданы в эксплуатацию.

Строительство реализуется в рамках подпрограммы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения" государственной программы Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" с привлечением средств федерального бюджета.

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