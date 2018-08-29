Топилин назвал главную цель изменений пенсионного законодательства

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Ключевая установка и цель всех пенсионных преобразований заключается в создании устойчивой пенсионной системы, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

"Ключевой установкой, ключевой целью всех преобразований, которые сейчас предстоят это устойчивость пенсионной системы для того, чтобы пенсии в последующем, и не только в последующем, а начиная уже с 1 января 2019 года, начали расти. Расти не просто, как они росли в предыдущие годы, я напомню, что повышение пенсий происходило каждый год, но это было незначительное повышение пенсий", — сказал Топилин в программе "Время покажет" на "Первом канале".

Он подчеркнул, что поставленной задачей является повышение пенсий со значительным опережением инфляции.

"Если вы обратили внимание, была названа цифра президентом следующий год — это увлечение пенсий неработающим пенсионерам — 7%, это в два раза выше, чем инфляция, которая пока прогнозируется 3,5%. На протяжении российской истории такого не было никогда, то есть задача заключается в том, чтобы не только осуществить какие-то мероприятия, но создать устойчивую пенсионную систему, страховую пенсионную систему, и президент Владимир Владимирович Путин обратил на это особое внимание", — рассказал глава Минтруда.

Топилин также отметил, что важны все балансы для создания устойчивой пенсионной системы: демографический баланс, баланс тех, кто работает и тех, кто получает пенсии, это все взаимосвязано.