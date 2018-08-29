Кудрин прокомментировал предложения Путина по изменению пенсионной системы

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прокомментировал сделанные президентом РФ Владимиром Путиным предложения по изменению пенсионной системы, назвав их взвешенным, тщательно продуманным решением, нужным для реализации национальных целей.

В среду Путин выступил с телеобращением, в котором озвучил ряд мер по смягчению предлагаемых правительством изменений в пенсионном законодательстве.

"Президент обобщил аргументацию сторонников и противников пенсионной реформы, внес правки, балансирующие изначальный проект. Это взвешенное, тщательно продуманное решение, нужное для реализации национальных целей", — написал Кудрин в Twitter.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.