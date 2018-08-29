ЦИК готов к возможному проведению референдума по пенсионным изменениям

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. ЦИК РФ готов к проведению референдума по изменениям в пенсионное законодательство, если он состоится, на сегодняшний день в ведомство поступило 101 ходатайство по данному вопросу, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
По ее словам, назначение референдума реально возможно в феврале 2019 года. "
Днем голосования (по референдуму) может быть воскресенье в период с 7 апреля по 12 мая 2019 года… Мы готовы по всех аспектам, включая финансовый аспект — во что это выльется, что надо делать, какие поправки в бюджет вносить", сообщила глава ЦИК.
При этом председатель ЦИК отметила, что разные инициаторы референдума по пенсионному вопросу могут объединить усилия и в 43 регионах набрать необходимое количество групп для проведения референдума.
"Еще есть шанс, если хотите проводить референдум, то есть пять вопросов, которые мы одобрили", заверила Памфилова.
Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве, он предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Изменения предполагается сделать поэтапными с 2019 года. Палата одобрила базовые положения документа, теперь до 24 сентября к нему будут собирать поправки, затем пройдут голосования во втором и третьем чтениях и рассмотрение в Совете Федерации.
Правительство поясняло, что благодаря предлагаемым изменениям пенсии неработающим пенсионерам планируется повысить в 2019 году в среднем на 1 тысячу рублей, а к 2024 году ожидается выход на среднюю пенсию около 20 тысяч рублей в месяц, что соответствует росту примерно на 35% по сравнению с уровнем 2018 года.