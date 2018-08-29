РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

ЦИК готов к возможному проведению референдума по пенсионным изменениям

Сюжет:
Телеобращение Путина по пенсионным изменениям (35)
02506
© фото предоставлено ЦИК РоссииГлава ЦИК России Элла Памфилова. Архивное фотоГлава ЦИК России Элла Памфилова. Архивное фото
© фото предоставлено ЦИК России

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. ЦИК РФ готов к проведению референдума по изменениям в пенсионное законодательство, если он состоится, на сегодняшний день в ведомство поступило 101 ходатайство по данному вопросу, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Жительницы Грозного смотрят трансляцию телеобращения президента РФ Владимира Путина по повышению пенсионного возраста
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Путин: те, кто выходит на пенсию до 2020 года, смогут сделать это раньше
"Мы серьезно подготовились к референдуму, если он состоится", сказала Памфилова на заседании ЦИК.

По ее словам, назначение референдума реально возможно в феврале 2019 года. "

Днем голосования (по референдуму) может быть воскресенье в период с 7 апреля по 12 мая 2019 года… Мы готовы по всех аспектам, включая финансовый аспект — во что это выльется, что надо делать, какие поправки в бюджет вносить", сообщила глава ЦИК.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Пенсионные изменения должны быть согласованы с обществом, заявил Медведев
По ее словам, в ведомство поступило 101 уведомление из 67 регионов РФ с ходатайством о регистрации региональной группы. "Из указанного 101 ходатайства — 34 — это по вопросу, который был сформулирован КПРФ", отметила глава Центризбиркома. Памфилова пояснила, что КПРФ было отказано изначально, так как реально проведение референдума при соблюдении всех процедур возможно в 2019 году, когда гипотетически уже будет принят пенсионный закон, поэтому формулировка компартии ставила бы избирателей в очень сложное положение. "Потому что фактически была бы ситуация, когда они могли уже одобрить то состояние пенсионной системы, которое было в законодательных органах на период проведения референдума. Вот в чем была некорректность", сказала Памфилова.

При этом председатель ЦИК отметила, что разные инициаторы референдума по пенсионному вопросу могут объединить усилия и в 43 регионах набрать необходимое количество групп для проведения референдума.

"Еще есть шанс, если хотите проводить референдум, то есть пять вопросов, которые мы одобрили", заверила Памфилова.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Путин назвал решение по пенсиям трудным, но необходимым
Центризбирком РФ ранее признал соответствующими закону формулировки вопросов для всероссийского референдума по изменениям пенсионного законодательства, предложенные тремя инициативными группами. Одна из этих инициатив принадлежит КПРФ, вторая — главе столичного муниципального округа Таганский Илье Свиридову, который баллотируется на нынешних выборах мэра Москвы от "Справедливой России", третья — представителям Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями. В пятницу ведомство рассмотрело на предмет соответствия закону еще две схожие формулировки, предложенные двумя другими инициативными группами, одна из них — в Вологодской области, вторая — в Нижегородской. Оба вопроса также были признаны законными.

Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве, он предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Изменения предполагается сделать поэтапными с 2019 года. Палата одобрила базовые положения документа, теперь до 24 сентября к нему будут собирать поправки, затем пройдут голосования во втором и третьем чтениях и рассмотрение в Совете Федерации.

Правительство поясняло, что благодаря предлагаемым изменениям пенсии неработающим пенсионерам планируется повысить в 2019 году в среднем на 1 тысячу рублей, а к 2024 году ожидается выход на среднюю пенсию около 20 тысяч рублей в месяц, что соответствует росту примерно на 35% по сравнению с уровнем 2018 года.

Пенсии в мире
© Инфографика
Возраст выхода на пенсию в разных странах
Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена