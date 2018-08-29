Темрезов: школа и детский сад откроются в одном из сел КЧР в День знаний

ЧЕРКЕССК, 29 авг — РИА Новости. Современный образовательный комплекс "школа плюс детский сад" на 180 ученических и 75 дошкольных мест откроются в селе Холоднородниковском Прикубанского района КЧР в День знаний, сообщает пресс-служба главы республики.

По данным пресс-службы, детского сада в населенном пункте не было никогда. Помимо образовательного комплекса, построенного в соответствии с самыми современными стандартами, на прилегающей территории установлены игровая площадка и мини-стадион с тренажерами, полностью оборудована прогулочная зона для дошколят.

"Это уже не первый объект такого формата, который мы возводим в сельской местности. Только за последние три года мы построили с нуля новые образовательные комплексы "школа плюс детский сад" в аулах Кара-Паго и Псаучье-Дахе Хабезского района республики. Такие же объекты сданы в городах Карачаевск и Черкесск", — цитирует Темрезова пресс-служба.

Во время рабочей поездки в Прикубанский район, Темрезов осмотрел здание нового комплекса, дал ряд поручений относительно внутреннего интерьера и оснащения школы, поручил, чтобы к началу нового учебного года все замечания были устранены.

В пресс-службе главы КЧР также сообщили, что по инициативе жителей села школа будет носить имя их земляка — моряка-подводника Башира Инамукова.

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