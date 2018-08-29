В Чечне прокомментировали жалобу на помехи в работе правозащитников

ГРОЗНЫЙ, 29 авг – РИА Новости. Жалоба в адрес президента России Владимира Путина на помехи деятельности правозащитников в Чечне основана на необъективных данных, поскольку власти республики никогда этому не препятствовали, а лишь помогали работе тех, кто защищает права населения, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы республики Альви Каримов.

Во вторник международные организации Human Rights Watch, Amnesty International и Front Line Defenders обратились с письмом к президенту РФ Владимиру Путину, в котором утверждается, что власти Чечни преследуют правозащитников. Авторы письма просят не допустить противозаконных действий со стороны руководства республики.

"Авторы письма основываются на необъективных данных и домыслах. Всем известно, что Рамзан Ахматович (Кадыров – глава Чечни. – Прим. ред.) никогда не препятствовал деятельности организаций и лиц, реально защищающих права людей и всячески содействовал этой работе",- заявил Каримов. По его словам, в Чечне работали и работают десятки правозащитников и правозащитных организаций, никогда давления на них не оказывалось.

Пресс-секретарь Кадырова отметил, что есть правозащитники, которые выборочно подходят к вопросу защиты прав людей в Чечне.

"У нас погибли и пострадали тысячи сотрудников правоохранительных органов от рук террористов, но почему-то правозащитники никогда не интересовались защитой их прав, прав их детей, они тоже люди, и у них есть семьи", — сказал Каримов.