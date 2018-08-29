Чайка заявил, что каждый день по полтора часа занимается спортом

АНОСИНО (Московская область), 29 авг — РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка заявил, что ежедневно занимается в тренажерном зале по 1,5 часа, это помогает ему справляться с "колоссальными психологическими нагрузками".

"Я традиционно занимаюсь спортом, и по мне видно, что живу активной жизнью. Но я дома занимаюсь, ежедневно 1,5 часа на тренажерах занимаюсь. А так, вообще, профессионально занимался греко-римской борьбой и настольным теннисом", — заявил он журналистам в среду, осматривая с губернатором новый корпус санатория для работников прокуратуры "Истра".

По словам Чайки, прокуроры "испытывают колоссальные перегрузки и физического, и психологического плана", поэтому "у них должна быть возможность снять где-то это напряжение".

"Невозможно психологические и физические перегрузки пережить, не имея возможности заниматься физической культурой и спортом", — считает Чайка.

По его словам, санаторий доступен не только для сотрудников прокуратуры, но и для всех желающих, их соотношение здесь примерно равное.

Второй этап реконструкции санатория "Истра", существующего с 1952 года, коснулся лечебно-диагностического корпуса — в нем были надстроены два этажа. Также для него закупили высокотехнологичное медицинское оборудование. Кроме того, построено здание физкультурно-оздоровительного корпуса с бассейном и сауной, залом единоборств. Построены два теннисных корта и площадки для хоккея и мини-футбола.