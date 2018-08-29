Парусник "Паллада" присоединится в Японском море к регате в честь ВЭФ

Корабли и суда, задействованные в программе первого Международного дальневосточного морского салона, у причала во Владивостоке. 27 июля 2018

Корабли и суда, задействованные в программе первого Международного дальневосточного морского салона, у причала во Владивостоке. 27 июля 2018

ВЛАДИВОСТОК, 29 авг — РИА Новости. Парусник "Паллада" в Японском море присоединится к регате, приуроченной к Восточному экономическому форуму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета (Дальрыбвтуз), которому принадлежит судно.

"Паллада" присоединится к регате только в Японском море. Мы за первое место побороться никак не сможем из-за того, что изначально были другие даты проведения регаты. У нас курсанты из других регионов, им заранее покупались билеты. "Паллада" должна прибыть (во Владивосток – ред.) 6 сентября в 8.00 (1.00 мск)", — рассказала собеседница агентства.

Также представитель вуза отметила, что связь с "Палладой" была всегда.

Старт регаты намечен на 1 сентября, а до этого принимающие в ней участие парусные суда будут открыты в Йосу для посещений местными жителями, пройдут парады и вечерние представления "архитектурной подсветки". Как сообщили РИА Новости ранее в оргкомитете регаты, вместе с российскими парусниками в этом событии принимают участие суда из Индонезии, Южной Кореи, Японии, Новой Зеландии. Прибытие их во Владивосток ожидается 7 сентября. После этого иностранные участники регаты отправятся на родину.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября.