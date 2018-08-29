В Крыму поддержат Сигала, если он решит открыть школу айкидо

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Власти окажут поддержку американскому киноактеру и мастеру боевых искусств Стивену Сигалу, если он решит открыть школу айкидо в Крыму, заявил РИА Новости вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Ранее стало известно, что Сигал зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в России. После агентство "Москва" со ссылкой на представителя актера сообщило, что он может открыть в РФ школу айкидо под своим брендом Ten Shin ("Небесная душа").

"Мы были бы рады, если бы Стивен Сигал принял решение открыть одну из своих школ в Крыму. Если такая инициатива к нам поступит, то органы власти, безусловно, окажут поддержку в этом важном вопросе", — сказал РИА Новости Фикс.

По его словам, республика заинтересована в развитии различных видов спорта.

"Чем больше спортивных секций и спортивных школ будет открыто в Крыму, тем больше наши дети получат возможностей для занятия спортом и развития, готовя себя физически и духовно к служению родине", — подчеркнул вице-спикер.

Актер Стивен Сигал, родившийся в США, получил российское гражданство в ноябре 2016 года. В начале апреля он стал спецпредставителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям.