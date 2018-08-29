В Нижнем Новгороде в сентябре пройдет международный Digital Summit

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 авг — РИА Новости. Международный Digital Summit пройдет в Нижнем Новгороде с 19 по 21 сентября, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Digital Summit объединит в себе два ежегодно проводимых мероприятия: международный форум информационных технологий ITFORUM и бизнес-саммит. Ключевая тема цифрового саммита – цифровые технологии как основа новой экономики и инструмент повышения качества жизни. В рамках Digital Summit, в частности, планируется обсудить различные вопросы, связанные с направлением "Умный регион" национального проекта "Цифровая экономика РФ".

"Символично, что международный Digital Summit, посвященный прикладным вопросам использования цифровых технологий, проходит именно в нашем регионе. Нижегородская область – один из IT-центров России и передовая площадка по внедрению современных, в том числе и цифровых технологий, в различных сферах. В регионе работает около 700 IT-компаний, а это более 20 тысяч специалистов. Наша задача – создать условия для дальнейшего развития IT-сферы. Уверен, что проведение Digital Summit поможет найти бизнес-партнеров и вдохновит на реализацию новых проектов", — приводит пресс-служба слова главы Нижегородской области Глеба Никитина.

На официальном сайте саммита будет предусмотрена онлайн-трансляция пленарных заседаний, круглых столов и дискуссионных панелей, что позволит привлечь участников из самых дальних регионов России, которые не смогут присутствовать на мероприятии, отмечается в сообщении.

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