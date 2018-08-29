В центре Москвы к сентябрю отремонтируют асфальт еще в пяти переулках

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Асфальт еще в пяти переулках отремонтируют в центре Москвы к началу сентября, заявил заммэра столицы Петр Бирюков журналистам в среду.

Он напомнил, что уже завершено обновление дорожного полотна на Хитровском, Певческом и Подколокольном переулках. Здесь отремонтировано почти 11 тысяч квадратных метров проезжей части и 5 тысяч квадратных метров тротуаров. К началу сентября, по словам Бирюкова, планируется закончить работу еще на 5 объектах, вошедших в программу по текущему ремонту — Девяткином, Колпачном, Потаповском, Сверчковом и Хохловском переулках.

"Здесь в течение ближайшей недели завершат обновление более 16 тысяч квадратных метров проезжей части и почти 8 тысяч квадратных метров тротуаров. В работе задействовано порядка 40 единиц специальной дорожно-ремонтной техники, 120 самосвалов и более 70 дорожных рабочих" — сказал заммэра.

Подготовительные работы в переулках ведутся днем, а укладка асфальта преимущественно осуществляется в ночное время.

Как напомнили в комплексе городского хозяйства, в этом году до завершения дорожно-ремонтного сезона в городе будет отремонтировано свыше 17 миллионов квадратных метров асфальта.