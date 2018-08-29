Опрос показал, сколько россиян следят за курсом валют

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Россияне следят за курсом рубля к доллару и говорят, что его изменение влияет на их жизнь, хотя получают зарплату в валюте лишь незначительное число граждан РФ, свидетельствуют результаты исследования портала Rabota.ru, с которыми ознакомились РИА Новости.

В опросе приняли участие 1200 экономически активных россиян, 82% опрошенных ответили, что следят за курсом валют. Почти столько же респондентов (81%) признались в зависимости от колебания котировок.

"Из их числа 79% отмечают сферу покупок как самую чувствительную к валютным изменениям, далее с небольшим отрывом следуют путешествия (69%). Влияние на работу опрошенные россияне отмечают в 43% ответов. Например, респонденты отмечали, что компания, в которой они работают, зависит от сырья, закупаемого за рубежом. Лечение выбрали 32% респондентов, оно занимает четвертое место. На пятом — развлечения (25%), а шестую строчку делят между собой денежные переводы и обучение, набрав одинаковое количество голосов — по 14% каждая", — отмечают авторы доклада.

"При этом самое маленькое количество респондентов (3%) получают заработную плату в валюте. Однако считают её более подходящей для хранения сбережений", — отмечается в результатах исследования.

Так, 27% участников считают, что лучше доверить накопления американской валюте, 24% предпочитают евро, российский рубль уступает доллару незначительно — 26%. Японской иене (1%), китайскому юаню (5%) и биткоину (3%) респонденты доверяют менее всего.

При этом 5% респондентов предложили свои варианты хранения сбережений, в которых отмечали мультивалютную корзину, швейцарский франк, а также золото и недвижимость как альтернативные способы хранения сбережений. "А 9% опрошенных заявили, что не откладывают деньги, так как не имеют такой возможности", — отмечается в сообщении портала.

О том, как формируется курс рубля, читайте в справке РИА Новости >>