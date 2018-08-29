ЯКУТСК, 29 авг — РИА Новости. Перелеты между Петропавловском-Камчатским и крупнейшим городом Аляски Анкориджем популярны у бизнесменов, туристов и охотников, хотя это направление не является массовым, рассказали РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "Якутия".

Ранее Мэр Анкориджа Итан Берковиц в интервью РИА Новости заявил о необходимости расширения прямого сообщения между Аляской и Дальним Востоком России.

Авиакомпания "Якутия" открыла рейсы из Петропавловска-Камчатского в Анкоридж в июле 2012 года, с тех пор они выполняются ежегодно. Календарь полетов захватывает только летние месяцы.

"Это направление не самое массовое. За шесть лет рейс стал популярен у российских и американских туристов, охотников и бизнесменов, а также транзитных пассажиров", — рассказали в пресс-службе авиакомпании.

В пресс-службе добавили, что авиакомпания также осуществляет рейс Якутск — Петропавловск-Камчатский — Якутск, что позволяет пассажирам попасть из Якутии на Аляску с пересадкой на Камчатке. Вылеты осуществляются на самолетах Boeing 737.