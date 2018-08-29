"Отдала сына — вернули труп". Кто виноват в гибели подростка на сборах

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Александр Чернышев. В начале марта 17-летний Данила Белан, участвовавший под Суздалем в военно-патриотических сборах, погиб в ДТП. Как утверждает следствие, подросток находился за рулем автомобиля ВАЗ-2105, столкнувшегося с кроссовером Hyundai Santa Fe. Однако мать погибшего, свидетель аварии, водитель и организаторы сборов излагают противоречащие друг другу версии произошедшего. Возбуждено уже два уголовных дела. РИА Новости провело собственное расследование трагедии.

Данила Белан готовился к взрослой жизни: после школы собирался подать документы в университет и съехать от родителей. "Мы из Суздаля. Купили сыну квартиру во Владимире, где он хотел получать высшее образование. На день рождения собирались подарить машину — единственный ребенок, как не побаловать", — рассказывает РИА Новости мать погибшего Любовь Белан.

В конце февраля Данила предупредил ее, что хочет поехать на три дня на военно-патриотические сборы вместе с другом детства и одноклассником Андреем Мальковым (фамилия и имя несовершеннолетнего изменены). Сказал, что от уроков в школе его освободят. "Спорт на природе — дело хорошее", — рассудила мать и дала согласие.

"Данила все эти дни был на связи, писал эсэмэски, делился впечатлениями. Ему там нравилось, только под конец я почувствовала, что ребенок устал: говорил, спали всего по пять часов. Последний раз он написал около девяти вечера 3 марта: "Завтра в Суздаль. Приеду — обо всем расскажу. Люблю", — вспоминает мать.

© Фото из личного архива Любови Белан Данила Белан © Фото из личного архива Любови Белан Данила Белан

Дальнейший ход событий восстанавливало следствие. "По нашей версии, около 22:45 водитель Hyundai Santa Fe Роман Шенягин проезжал село Павловское, возвращаясь из Суздаля во Владимир. Он двигался с недопустимой в пределах населенного пункта скоростью 110 км/ч. Заметив впереди автомобиль ВАЗ-2105, Шенягин попытался экстренно затормозить и уйти от удара, однако произошло столкновение", — сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУ СК по Владимирской области по взаимодействию со СМИ Ирина Минина.

По информации следствия, "пятеркой" управлял Данила Белан. В результате ДТП школьник получил несовместимые с жизнью травмы. "Если бы не скорость иномарки, он мог выжить в той аварии", — считает Минина. Кроме него в машине находились еще двое участников сборов — они серьезно не пострадали.

"Признался под давлением"

У водителя кроссовера другая версия. "Я с женой и матерью возвращался со дня рождения. Торопиться было некуда, ехал со скоростью 60-70 км/ч по главной дороге. Вдруг поперек шоссе нарисовалась "пятерка", выезжавшая от магазина. Я попытался уйти правее, но не успел: въехал в самое слабое место — водительскую дверь", — описывает момент аварии корреспонденту РИА Новости Роман Шенягин, когда-то, к слову, работавший в ГИБДД.

© Фото из личного архива Романа Шенягина ВАЗ-2105 после аварии © Фото из личного архива Романа Шенягина ВАЗ-2105 после аварии

Адвокат Светлана Мельникова уточняет: ее подзащитный двигался по главной дороге, а ВАЗ-2105 выезжал с прилегающей территории и обязан был уступить. "Кроме того, как показала экспертиза, Белан был в состоянии наркотического опьянения. Кстати, он уже попадался на той самой "пятерке" без водительского удостоверения в ноябре 2017-го — эта информация есть в базе ГИБДД. А очевидцы даже говорят, что видели мать с ним в машине в день трагедии", — утверждает она. В СК отказались комментировать сведения о наркотическом опьянении подростка.

При ударе жена Романа сломала руку. Мать, сидевшая сзади, сильно не пострадала. "Я помог им выйти из машины и сразу же подбежал к "пятерке". На заднем сиденье находился молодой человек, явно пьяный и проснувшийся от удара. Спереди пассажир тряс водителя с криками: "Данила, очнись". Я проверил пульс юноши — его не было, связался с ГИБДД (как раз дежурил мой бывший взвод). Они вызвали все остальные службы", — рассказывает Шенягин.

Ему предъявлено обвинение по ст. 264 ч. 3 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Как отметили в СК, Шенягин после долгих колебаний признал вину. Однако теперь отказывается от показаний: по его словам, он давал их под психологическим давлением.

© Фото из личного архива Роман Шенягин © Фото из личного архива Роман Шенягин

"В первом следственном эксперименте я участвовал: подтвердилось, что я не нарушал ПДД. Потом следователь вызвал и объяснил, что меня обвиняют в неумышленном убийстве. Как выяснилось, второй эксперимент, о котором я ничего не знал, показал, что моя скорость была 110 км/ч. Сотрудник сообщил, что поговорил с прокурором и судьей: если я признаю вину — отделаюсь "условкой", а стану отпираться — уеду в колонию", — объясняет Шенягин.

По его словам, в смятении он подписал документы, но, посовещавшись с адвокатом, понял, что совершил серьезную ошибку, и подал жалобу в прокуратуру. "Кроме того, мы познакомили с материалами дела независимого эксперта, он нашел несколько ошибок", — добавляет собеседник.

"Не был за рулем"

Тем временем свидетель с места ДТП утверждает, что Белана вообще не было за рулем. "Из дома мы услышали грохот: поняли, что произошла авария. Я была там максимум через десять минут. Белан находился сзади, свесившись через спинку кресла водителя лицом вперед. От удара его точно не могло так отбросить. Чтобы извлечь тело, МЧС при мне убрали переднее сиденье, но почему-то потом все говорили, что оно осталось на месте, а вынули заднее. На мертвого списать легче всего", — рассказывает РИА Новости Наталья Абаренова.

По словам Натальи, она сама настояла на том, чтобы пройти тест на детекторе лжи, однако эксперт его прервал. "По ходу процедуры спросил, болит ли у меня что-то. Ответила, что спина всегда болит. "В другой раз", — сказал он. Больше меня не вызывали", — уточняет Абаренова.

Мать погибшего тоже приехала на место аварии, как только узнала о случившемся. "Постучали в дверь: сказали, что мой ребенок мертвый лежит на трассе, показали фотографию паспорта. Мы с мужем и сестрой тут же помчались на место ДТП. Не застали вообще никого, кроме катафалка и полицейской машины. Позже мы разыскали свидетелей. Один из них рассказал, что мужчина, управлявший иномаркой, пытался влить водку в рот Даниле. Однако толком мне ничего не известно", — признается Любовь Белан.

Шенягин, в свою очередь, уверяет, что все это выдумка. "Я только попытался поднести к носу парня спирт, чтобы пришел в сознание, — не помогло".

В деле действительно много противоречий, соглашается представитель СК Минина, однако следствию удалось составить объективную картину событий и подкрепить ее необходимыми доказательствами. "Сейчас идет процедура утверждения прокурором обвинительного заключения. Дальнейшее решит суд", — сообщила она.

Странный подарок

В этой истории есть еще несколько темных пятен. Как рассказали РИА Новости в СК, "пятерка", на которой ехали молодые люди, принадлежала некоему Евгению Илюхину — он помогал в проведении сборов.

"В тот вечер руководитель Суворовско-Ушаковских сборов Николай Юдин поручил ребятам перевезти макеты оружия. По его словам, у него не возникло даже мысли, что кто-то из парней сядет за руль, — они должны были просто помочь взрослому загрузить и разгрузить машину", — делится подробностями Минина.

Однако Илюхин, который, по данным СК, и раньше позволял Белану садиться за руль своего автомобиля, по всей видимости, решил, что ребята справятся без него. Следствию он вовсе заявил, что подарил машину молодому человеку. "Уже на обратном пути ребята заехали в магазин. Когда отъезжали от него, произошло ДТП", — уточняет собеседница.

Любовь Белан не сомневается, что в безответственности взрослых виноват алкоголь: "Они праздновали окончание сборов — на следующий день все разъезжались по домам. Вот и напились в стельку. Не обнаружив их на месте ДТП, мы с мужем отправились в лагерь. Все, кого мы застали, на наши вопросы не отвечали".

© Фото из личного архива Любови Белан Данила Белан с мамой на выпускном в 9-м классе © Фото из личного архива Любови Белан Данила Белан с мамой на выпускном в 9-м классе

Как объяснили РИА Новости в администрации Суздальского района, владелец "пятерки" Илюхин, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков, в сборах участвовал как волонтер от местного казачества. "Притулялся к кому придется — то звонарем работал, то еще где-то", — рассказывает замглавы администрации по социальным вопросам Татьяна Срибная.

У организатора мероприятия Николая Юдина, напротив, только положительные рекомендации. "Бывший десантник, квалифицированный специалист, сборы проводил не первый год. Все документы в порядке, у этой организации — военно-спортивные клубы по всей России. В том, что он был пьян, сомневаюсь: насколько знаю, Юдин вообще не пьет", — отмечает сотрудница администрации.

Чиновница поделилась еще одной загадочной деталью: школа № 1, в которой учился Данила Белан, вообще не принимала участия в сборах. "Мальчик должен был писать контрольную предэкзаменационную работу, а не прыгать на природе. В школу бумага действительно пришла, а вот ответа директор не давал. Классный руководитель даже звонила родителям — узнать, где ребенок, но они не взяли трубку", — вспоминает Срибная.

Чтобы разобраться, не было ли ошибок в организации и проведении сборов, следствие возбудило второе уголовное дело — по статье "Халатность". Детали пока не разглашаются.

© Фото из личного архива Любови Белан Данила Белан с отцом © Фото из личного архива Любови Белан Данила Белан с отцом

Гражданский иск подала и Любовь Белан. Сейчас по нему идут слушания. "Деньги мне не нужны, хочу только знать правду. Сначала заявила сумму компенсации морального вреда в один рубль, но никто ничего не делал. Тогда увеличила цифру до десяти миллионов. В ответчиках указала всех, кто принимал участие в организации лагеря. Как же так? Я отдала сына на сборы — вернули труп", — плачет мать подростка.

Из-за трагедии она разошлась с супругом. "Двадцать один год семейной жизни — в никуда. Развелись в день свадьбы — 28 июня. А я хочу, чтобы все было как раньше: дома и муж, и сын".