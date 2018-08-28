Проект "Я – профессионал" представили в Дагестане

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В рамках финала кадрового проекта "Мой Дагестан" в Махачкале состоялась презентация олимпиады "Я — профессионал" — одного из флагманских проектов открытой платформы "Россия — страна возможностей".

Как заявил на презентации руководитель администрации президента РФ Сергей Кириенко, олимпиада "Я — профессионал" нацелена на то, чтобы дать самым талантливым и мотивированным студентам возможность продолжить образование в магистратуре и аспирантуре, создать условия для прохождения стажировок в крупных компаниях, а также продемонстрировать, что всего можно добиться благодаря собственному таланту.

"Безусловно, многие проекты РСВ, в том числе "Лидеры России" и "Мой Дагестан", ориентированы на управленцев. Но в равной мере стране нужны высококвалифицированные врачи, строители, энергетики, учителя, инженеры и другие специалисты. Принципиально важно, чтобы у каждого была возможность реализоваться в своей профессии", — сказал Кириенко.

По его словам, в определенном смысле проект "Я — профессионал" — это возвращение к успешному советскому опыту студенческих олимпиад, победа в которых была важным показателем подготовки.

"Хочется отметить, что эти проекты не сейчас появились, это последовательная, многолетняя работа по развитию талантов в стране, которая ведется под руководством президента", — подчеркнул он.

Как отметил полпред президента России в СКФО Александр Матовников, у дагестанских студентов есть большой потенциал и хорошие перспективы для участия в олимпиадах такого масштаба.

"Я — профессионал" — это социальный лифт для талантливых студентов разных специальностей. В 2017-2018 учебном году олимпиада проводилась впервые в рамках открытой проектной платформы "Россия — страна возможностей" и собрала 295 тысяч заявок из 828 вузов и их филиалов из всех регионов страны, кроме Чукотки.

Дипломантами первой олимпиады стали 2030 человек, которые получили в качестве призов денежные премии в размере 200 и 300 тысяч рублей, возможности поступить в магистратуры и аспирантуры ведущих вузов России на льготных условиях, а также пройти стажировки в крупнейших компаниях страны.