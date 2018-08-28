В Казани пройдет форум по межкультурному диалогу

КАЗАНЬ, 28 авг — РИА Новости. Форум по межкультурному диалогу под эгидой госсоветника Татарстана, специального посланника ЮНЕСКО по межкультурному диалогу Минтимера Шаймиева объединит в Казани представителей ЮНЕСКО и научное сообщество республики, сообщает оргкомитет.

"В целях распространения положительного опыта мирного сосуществования представителей разных национальностей и вероисповеданий на территории республики, обмена лучшими практиками по сохранению культурного наследия было инициировано проведение Казанского форума по межкультурному диалогу под эгидой государственного советника Татарстана, специального посланника ЮНЕСКО по межкультурному диалогу Минтимера Шаймиева. Форум пройдет с 4 по 7 сентября", — говорится в сообщении.

В оргкомитет форума вошли комиссия РФ по делам ЮНЕСКО, республиканский фонд "Возрождение", кабинет министров Татарстана, министерство культуры республики, Казанский федеральный университет.

Специальные посланники ЮНЕСКО, послы доброй воли, артисты ЮНЕСКО во имя мира, специалисты в области сохранения межнационального и межконфессионального согласия, представители федеральных, республиканских органов власти, духовенства, деятели науки и культуры России соберутся, чтобы обсудить новые формы международного сотрудничества в гуманитарной сфере.

Посетят Татарстан также представители Международного исследовательского центра по сохранению и реставрации культурных ценностей̆ (ИККРОМ), Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), многие из которых уже приезжали в Татарстан, чтобы оказать содействие в работе по включению Болгарского историко-археологического комплекса и Успенского собора и монастыря острова-града Свияжск в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В рамках Казанского форума 6 сентября состоится конференция, посвященная 65-летию международной сети ассоциированных школ ЮНЕСКО. Сегодня сеть играет важную роль в распространении принципов ЮНЕСКО (всего действует около 11 тысяч образовательных организаций по всему миру, 369 ассоциированных школ в РФ, 13 – в Татарстане). Национальные координаторы из 27 стран мира встретятся, чтобы рассмотреть лучшие образовательные практики мира.

Главными событиями Казанского форума станут торжественная церемония открытия с участием президента Татарстана Рустама Минниханова, презентация сборника статей и выступлений специального посланника ЮНЕСКО по межкультурному диалогу Минтимера Шаймиева, круглый стол "Роль ООН и ЮНЕСКО в сохранении культурного разнообразия человечества, как императива гуманитарной безопасности и устойчивого развития", открытие первого в России Музея археологии дерева на острове-граде Свияжск, проект Казанского федерального университета "Молодежная модель ЮНЕСКО". Мероприятия пройдут в Казани, Болгаре и Свияжске.

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