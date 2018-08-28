Число заявок на конкурс "Лидеры России" превзошло ожидания, заявил Кириенко

МАХАЧКАЛА, 28 авг — РИА Новости. Количество заявок на участие во всероссийском конкурсе "Лидеры России" превзошло в 20 раз ожидаемые 10 тысяч заявок, заявил во вторник в Махачкале заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"По всем проектам мы получили гораздо большее количество заявок, чем предварительно планировалось. На "Лидерах России" ждали 10 тысяч участников, а получили 200 тысяч. В конкурсе "Я — профессионал" для студентов в прошлом году было заявлено около 300 тысяч участников, в этом году представлено не 27, а 54 специальности, предварительно мы ожидаем более полумиллиона заявок", — сказал Кириенко.

Целью всероссийского конкурса "Лидеры России", который реализуется по поручению президента РФ, является выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны, обладающих высоким уровнем развития управленческих компетенций. Финалисты получают образовательные гранты, многие победители конкурса трудоустроились в крупные российские компании и госструктуры.