МАХАЧКАЛА, 28 авг — РИА Новости. Около 130 вакансий подготовлено для победителей республиканского конкурса управленцев "Мой Дагестан", сообщил журналистам во вторник врио главы республики Владимир Васильев.

"Мой Дагестан" — кадровый конкурс, цель которого заключается в отборе высокопрофессиональных руководителей. Победители конкурса войдут в кадровый резерв республики и получат шанс дальнейшего трудоустройства в органы власти региона. Конкурс стартовал 12 июля, его проводит правительство региона по поручению врио главы республики при поддержке всероссийской автономной некоммерческой организации "Россия — страна возможностей".

"Подготовлено около 130 вакансий. Наша работа отличается тем, что у нас уже идёт работа по очищению высших эшелонов власти от коррупции, от тех, кто путает карманы государства от своих", — сказал Васильев.

По данным организаторов, на почту сбора заявок поступило более 11,5 тысячи обращений, успешно зарегистрированы на конкурс были около шести тысяч человек из 85 регионов России и из других стран. Из них около пяти тысяч человек завершили второй этап — дистанционное тестирование. В результате к ретесту были допущены 226 человек. В финал прошли 160 человек.

"Россия — страна возможностей" — это открытая платформа, которая осуществляет отбор, экспертизу и поддержку проектов, направленных на обеспечение работы эффективных и справедливых социальных лифтов. Проектная платформа рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников.