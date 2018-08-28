Выпускники будут получать золотые медали с учетом результатов ЕГЭ

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Выпускники будут получать золотые медали не только за аттестат о среднем общем образовании с отличием, но и с учетом результатов единого государственного экзамена (ЕГЭ) по обязательным предметам — русский язык и базовая математика, следует из проекта приказа, текст которого опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

"Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему выдаются выпускникам 11 (12) класса, завершившим обучение по образовательным программам среднего общего образования, имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам учебного плана… набравшим не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и математике профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по математике базового уровня при выборе выпускником 11 (12) класса для прохождения государственной итоговой аттестации ЕГЭ по математике как базового, так и профильного уровней, учитываются результаты ЕГЭ по математике профильного уровня, результаты ЕГЭ по математике базового уровня не учитываются; в случае прохождения выпускником 11 (12) класса государственной итоговой аттестации в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) – ‎5 баллов по обязательным учебным предметам", — следует из документа.

Отмечается, что в случае выбора выпускником различных форм прохождения государственной итоговой аттестации (ЕГЭ и ГВЭ) – пять баллов по сдаваемому обязательному учебному предмету в форме ГВЭ и ЕГЭ по математике базового уровня, а также не менее 70 баллов по сдаваемому обязательному учебному предмету в форме ЕГЭ).

Ранее стало известно, что Минобрнауки РФ планирует привязать выдачу золотых медалей школьникам к их результатам сдачи ЕГЭ.