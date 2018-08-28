В Воронеже число умных светофоров вырастет в четыре раза

ВОРОНЕЖ, 28 авг — РИА Новости. Власти Воронежской области планируют с помощью японской стороны увеличить с десяти до 40 количество умных светофоров на перекрестках Воронежа, сообщает во вторник областное правительство.

В ноябре 2016 года Воронеж был выбран первым российским городом, где совместно с Японией реализуется пилотная программа по улучшению городской среды. Один из проектов — внедрение интеллектуальной системы управления дорожным движением ARTEMIS, которую установила в Воронеже японская компания Kyosan Electric. Умные светофоры уже появились на десяти перекрестках на протяжении Плехановской улицы и Московского проспекта — от Кольцовской до памятника Славы.

Во вторник врио губернатора Александр Гусев и замминистра инфраструктуры Японии, глава подразделения по развитию Хоккайдо Фумихико Юки обсудили дальнейшую реализацию российско-японских проектов в Воронеже.

"Было определено, что число умных светофоров в рамках проекта по борьбе с дорожными заторами будет увеличено на первом этапе в четыре раза – вместо десяти перекрестков регулированием будет охвачено 40. А потом, возможно, охватит и все проблемные места дорожной сети областного центра", — говорится в сообщении.

Стороны также обсудили перспективы проект по строительству в Воронеже рельсового транспорта. По словам врио губернатора, согласно поручения федерального премьер-министра Дмитрия Медведева этот вопрос внесен как постоянный для обсуждения на уровне российско-японской рабочей группы.

"Надеюсь, это даст дополнительный импульс к тому, чтобы мы сумели реализовать данный масштабный проект. Важно будет найти правильную экономическую модель реализации проекта. Без системы господдержки проект неокупаем, но со стороны государства потребуется небольшая часть в дополнение к тем инвестициям, которые могут быть сделаны частным инвестором, – и проект заработает. Поэтому надеюсь, что мы найдем экономическую систему реализации этого проекта", — сказал Гусев, добавив, что инвестор может быть как российским, так и зарубежным.

Фумихико Юки отметил, что в японская сторона намерена продолжать поддерживать реализацию таких проектов.

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