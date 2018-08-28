В Москве подготовили школы и детские сады к началу нового учебного года

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Все дошкольные и школьные образовательные учреждения, колледжи Москвы готовы к началу нового учебного года, сообщили во вторник в пресс-службе столичной мэрии по итогам заседания президиума правительства города.

"Система образования Москвы готова к началу нового учебного года", — говорится в материалах пресс-службы.

По данным мэрии, в 2018- 2019 учебном году в школах, детских садах и колледжах города будут обучаться 1,46 миллиона воспитанников, школьников и студентов, из них в дошкольные группы, детские сады пойдут 424 тысячи малышей в возрасте до 7 лет, в школы — свыше 960 тысяч детей, в том числе свыше 105 тысяч первоклассников, в колледжи отправятся 75 тысяч студентов.

"В летние месяцы 2018 года был проведён текущий ремонт 2,9 тысячи зданий школ и дошкольных групп. Благоустройство было проведено на 402 территориях 288 образовательных организаций. Во всех образовательных учреждениях созданы условия для организации качественного питания детей. За счёт бюджета города Москвы бесплатно питанием обеспечены все дошкольники групп полного дня, студенты колледжей. Каждый класс укомплектован учебниками по всем предметам школьной программы", — отметили в пресс-службе.

Безопасные условия для детей и сотрудников созданы во всех образовательных организациях: все здания имеют круглосуточные посты охраны, оснащены системами видеонаблюдения и кнопками экстренного вызова подразделений вневедомственной охраны.

До 31 августа пройдут комиссионные проверки состояния образовательных учреждений, в которых участвуют территориальные подразделения силовых структур и надзорных органов — МВД, Росгвардия, ФСБ, добавили в мэрии.