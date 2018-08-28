В Крыму намерены нарастить морские перевозки между Ялтой и Севастополем

Скоростное морское пассажирское судно на подводных крыльях «Комета 120М» выполняет первый рейс по маршруту между Севастополем и Ялтой. Архивное фото

Скоростное морское пассажирское судно на подводных крыльях «Комета 120М» выполняет первый рейс по маршруту между Севастополем и Ялтой. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости. Количество судов на подводных крыльях "Комета", осуществляющих морские перевозки между Севастополем и Ялтой, планируется увеличить до трех, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Старт регулярному движению морского пассажирского судна на подводных крыльях "Комета 120М" 30 июля дал в Севастополе премьер России Дмитрий Медведев.

"Пока одна ходит, но ожидается до трех. Обкатывают экономически обоснованную модель. Посчитают, какова окупаемость этого проекта. Хотя я уверен, что в сезон это высокодоходный бизнес. Там загрузка должна быть очень высокая", — сказал Аксенов журналистам.

По его словам, пассажиры не только получают возможность быстрее добраться в пункт назначения, но и положительные эмоции от морского путешествия.